Mondiali 2026 la Spagna vince | decide Ferran Torres

Ferran Torres ha segnato al 106’ e ha deciso la finale dei Mondiali 2026, portando la Spagna alla vittoria contro l’Argentina. La partita, rimasta in parità per oltre un’ora, si è conclusa con la rete decisiva di Torres appena dopo l’intervallo supplementare. La sfida si è giocata in equilibrio fino all’ultimo minuto, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a segnare nel tempo regolamentare. La vittoria è arrivata al termine di un match molto combattuto.

La Spagna ha conquistato i Mondiali 2026 battendo l’Argentina al termine di una finale rimasta in equilibrio per oltre cento minuti. A decidere l’incontro è stato Ferran Torres, autore della rete arrivata al 106’, quando il confronto sembrava avviarsi verso i calci di rigore. Il gol ha consegnato alla Roja un successo di enorme rilievo e ha chiuso una sfida caratterizzata da tensione, attenzione tattica e pochi spazi concessi. Argentina e Spagna si sono presentate all’ultimo atto del torneo con obiettivi e percorsi diversi, ma con la stessa ambizione: alzare il trofeo mondiale. Per l’Albiceleste era l’occasione di difendere il titolo conquistato nell’edizione precedente; per la nazionale spagnola, invece, la possibilità di tornare sul tetto del mondo sedici anni dopo il trionfo del 2010. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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