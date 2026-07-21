Nella notte, le forze dell’ordine hanno subito un aumento del 62% di feriti rispetto a episodi precedenti, con decine di agenti coinvolti in scontri nel centro storico. La zona è stata devastata, con danni ingenti a negozi, abitazioni e spazi pubblici, mentre gruppi di persone si sono scontrati con le forze di sicurezza. La situazione è rimasta tesa per tutta la serata, con violenza che ha coinvolto più soggetti.

Bologna a ferro e fuoco, per un’intera serata in mano ai soliti balordi che aspettano il momento giusto per entrare in azione. Centro storico distrutto, decine di migliaia di euro di danni a edifici commerciali e residenziali, nonché ai beni pubblici, per non contare le decine di poliziotti feriti da questi soggetti. Quel che colpisce è l’indifferenza davanti alla guerriglia urbana bolognese, perché sono scene viste e straviste, talmente tante volte da aver anestetizzato l’opinione pubblica. Eppure, questi attacchi scientifici e ponderati contro lo Stato che non fanno più effetto, lasciano dietro di sé gravi strascichi a ogni passaggio. Per... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Feriti tra le forze dell’ordine in aumento del 62%: i numeri dietro la violenza antagonista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hit & Run of a Parked Car in Colorado - What Is the Penalty Top Defense Attorney Explains

Notizie e thread social correlati

Scappano i cavalli della parata del 2 giugno. Tre feriti tra le forze dell'ordine (VIDEO)Durante la parata del 2 giugno, alcuni cavalli sono scappati causando il panico tra le forze dell’ordine.

Scappano i cavalli della parata del 2 giugno. Quattro feriti tra le forze dell'ordine (VIDEO)Durante la parata del 2 giugno, alcuni cavalli sono scappati, causando scompiglio tra la folla e le forze dell’ordine.

Temi più discussi: Scontri a Bologna dopo presidio per Fakir: decine di feriti. FOTO; Caso Fakir, 11 feriti tra manifestanti e polizia durante gli scontri al corteo; Morte Fakir, scontri a Bologna. Meloni: Ingiustificabile violenza contro le forze dell’ordine; Maxi rissa in stazione: restano feriti tre carabinieri. La folla incita alla violenza.

... come Bologna. La massima solidarietà ai feriti tra le forze dell’ordine e a tutti i servitori dello Stato che ogni giorno, rischiando la vita e la propria incolumità, si prodigano per garantire la sicurezza dei cittadini. Antonio Tajani x.com

Oltre 50 feriti tra le forze dell'ordine, caos e auto bruciate. Ecco il bilancio della caccia all'agente dopo la manifestazione PDLa notte di guerriglia ha lasciato dietro di sé una lunga scia di distruzione. Nella telefonata al 112 un testimone riferisce che il marocchino urlava che lo volevano ammazzare ... msn.com

Fakir, feriti tra manifestanti e polizia durante gli scontri al corteo. Meloni: No alla violenzaBombe carta, auto date in fiamme, cassonetti divelti e atti vandalici: la manifestazione, nata pacificamente e organizzata per chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir, morto dom ... msn.com