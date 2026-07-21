Fenicotteri in paese A spasso tra case e auto | Disorientati per il vento
Fenicotteri sono stati osservati in un paese, spostandosi tra case e automobili. Si muovevano su lunghe zampe rosa, disorientati, e non si trovavano nelle acque lagunari del territorio, loro habitat abituale. Turisti e residenti hanno assistito alla scena con sorpresa.
Si muovevano disorientati sulle due lunghe zampe rosa, non nelle acque lagunari del territorio, loro habitat d’elezione, ma tra le case, le automobili e sotto lo sguardo incredulo di turisti e residenti. A causa delle forti raffiche di vento, pioggia e grandine che si sono abbattute ieri mattina sul territorio, diversi esemplari di fenicottero rosa sono stati avvistati mentre si aggiravano per le vie di Marina Romea e Marina di Ravenna. Un fatto insolito – non risultano precedenti del genere da queste parti – ma considerato "normale in condizioni meteo avverse ". Alle spalle delle due località balneari, infatti, nelle pialasse Piomboni e Baiona, i fenicotteri sono spesso prensenti in stormi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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