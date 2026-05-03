Auto avvolta dalle fiamme il fumo invade le case | paura in centro al paese

Un’auto ha preso fuoco nel centro di un paese, generando una colonna di fumo nero che si alza dall’incendio. Le fiamme emettono crepitii e il fumo invade le abitazioni vicine, rendendo l’aria irrespirabile. La situazione ha causato panico tra i residenti, che hanno assistito impotenti all’accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

I crepitii delle fiamme e la colonna di fumo nero che si leva dall’auto, entra nelle case e rende l’aria irrespirabile.Il rogo di un’automobile ha scosso la notte dei residenti del centro di Pieve di Tremosine, suggestivo borgo sul lago di Garda. Una vettura si è improvvisamente incendiata mentre.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer Notizie correlate Fumo dal cofano, poi l'incendio: l'auto avvolta completamente dalle fiammeUn uomo si è salvato per un pelo dall'incendio che ha avvolto di fiamme la sua automobile. L’auto avvolta dalle fiamme, la colonna di fumo che sale: vigili del fuoco in azioneA dare l’allarme la proprietaria del veicolo che, poco dopo averlo parcheggiato nel cortile di casa, si è accorta dell’incendio Un’automobile... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Auto avvolta dalle fiamme, il rogo interessa un'altra macchina parcheggiata; Momenti di paura nella notte, un'auto avvolta dalle fiamme e danni ad un'abitazione: vigili del fuoco in azione; Paura a Pizzolese: auto avvolta dalle fiamme; Auto a gpl avvolta dalle fiamme: l’intervento dei vigili del fuoco. Eboli, auto in fiamme al rione Paterno: paura tra i residenti e indagini in corsoMomenti di apprensione a Eboli per una Smart avvolta dalle fiamme in via Don Romolo Murri. Nessun ferito, ma cresce la preoccupazione per i precedenti nella zona ... infocilento.it Momenti di paura nella notte, un'auto avvolta dalle fiamme e danni ad un'abitazione: vigili del fuoco in azioneTREMOSINE. Momenti di paura nella notte per un incendio. L'allarme è scattato verso le tre a Pieve di Tremosine. Le fiamme sarebbero partite da un'auto che in poco tempo l'hanno avvolta e purtroppo di ... ildolomiti.it Auto in fiamme a bordo strada, intervento dei Vigili del Fuoco Olbia 30 aprile 2026 - Un’auto è stata avvolta dalle fiamme nel pomeriggio. È accaduto in via Goldoni poco dopo che il mezzo era stato parcheggiato a bordo strada. #Olbia #auto #vigilidelfuoco Le - facebook.com facebook Ci sono momenti in cui non hai il tempo di valutare tutto. Ma sai che devi agire. Subito. Un’auto perde il controllo, esce di strada, urta un palo e finisce in un fossato. Poi le fiamme. Dentro ci sono una donna e suo figlio, seduto sul sedile posteriore. Due militari x.com