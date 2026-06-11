I fenicotteri sono stati avvistati di nuovo in Albania, segnando il ritorno di questa specie nel paese. La presenza degli uccelli è stata documentata da osservatori locali e internazionali, che hanno evidenziato come anche un Paese di piccole dimensioni possa ospitare e tutelare specie protette. La stampa internazionale ha definito questa presenza come un esempio di resilienza civile, trasformando l’evento in un caso simbolico della rinascita ambientale del paese.

La stampa internazionale, sempre pronta a trasformare un’anomalia in un caso geopolitico, ha subito parlato di “simbolo della nuova Albania”. E in effetti questi fenicotteri che tornano nelle lagune di Karavasta e Narta sembrano voler dire una cosa semplice: se perfino noi torniamo, forse qualcosa si muove. Ma la domanda vera è: si muove davvero? O è solo l’ennesima operazione di maquillage politico in un mondo dove tutti fingono di cambiare per non cambiare nulla? Per capire la portata di questa “rivoluzione rosa”, bisogna ricordare che l’Albania ha già conosciuto la rivoluzione più cupa del Novecento europeo: quella di Enver Hoxha, il dittatore che trasformò il Paese in un bunker a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tornano i fenicotteri in Albania: anche un Paese piccolo può dare lezioni di resilienza civile

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