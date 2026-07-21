Il cantiere del feltrificio Scotti sta procedendo rapidamente, segnando la ripresa delle attività. La ricostruzione è in corso e il progetto sembra avviato verso la conclusione. A breve distanza dall’area dove il progetto di recupero è stato bloccato dal Comune, un’altra vasta zona industriale dismessa sta vivendo una situazione diversa. Qui, i lavori continuano senza intoppi e la rinascita industriale sembra proseguire senza ostacoli.

A poche centinaia di metri dall’ex Pastori e Casanova, dove il nuovo piano di recupero si è appena arenato davanti al giudizio negativo del Comune, c’è un’altra grande area industriale dismessa che sta vivendo una storia completamente diversa. È quella dell’ex Feltrificio Scotti, in viale Cesare Battisti, dove il cantiere procede ormai a pieno ritmo e la rinascita è diventata realtà dopo oltre dieci anni di progetti, modifiche e scontri politici. L’ultimo tassello è arrivato l’8 giugno, quando il consiglio comunale di Monza ha approvato la variante urbanistica necessaria per adeguare il Programma integrato d’intervento varato nel 2015. Un passaggio tecnico, ma politicamente significativo, giunto quando gran parte degli appartamenti è già stata commercializzata e i lavori sono in fase avanzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Feltrificio Scotti, missione compiuta. Il cantiere procede a pieno ritmo. Così la rinascita è diventata realtà

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