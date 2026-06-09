Ex Mof la rinascita dell’area Oltre 500 posti auto e 200 alberi Lavori terminati | missione compiuta

Notizia in breve

L’area ex Mof è stata riqualificata con un investimento di 5 milioni di euro proveniente dal Bando Periferie. Sono stati realizzati oltre 500 posti auto e piantati 200 alberi. I lavori sono stati completati, segnando la fine del progetto di rigenerazione. La riqualificazione ha coinvolto interventi di sistemazione urbana e verde pubblico, portando a termine le opere previste.