Ex Mof la rinascita dell’area Oltre 500 posti auto e 200 alberi Lavori terminati | missione compiuta
L’area ex Mof è stata riqualificata con un investimento di 5 milioni di euro proveniente dal Bando Periferie. Sono stati realizzati oltre 500 posti auto e piantati 200 alberi. I lavori sono stati completati, segnando la fine del progetto di rigenerazione. La riqualificazione ha coinvolto interventi di sistemazione urbana e verde pubblico, portando a termine le opere previste.
Rinasce l’area ex Mof, completamente rigenerata grazie a un investimento di 5 milioni di euro legato al Bando Periferie. Il sugello finale ieri mattina con la cerimonia di inaugurazione che ha sancito ufficialmente la fine dei cantieri dell’intera area. Il vicesindaco con delega alle Opere pubbliche, Alessandro Balboni, ha tagliato il nastro nella nuova piazzetta che ha mantenuto le sue funzioni di parcheggio, ampliando però l’aspetto del nuovo asse ciclopedonale che attraversa il comparto anche per poi guidare i presenti in una passeggiata in cui si sono ripercorsi i vari step dei lavori svolti lungo il percorso. L’evento segna così la nascita di uno spazio urbano totalmente rivoluzionato, dove la sostenibilità ambientale si completa con la modernizzazione dei servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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