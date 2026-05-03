Schalke 04 promosso in Bundesliga | missione compiuta per Dzeko e Karius dentro alla rinascita del club tedesco

Il club tedesco ha ottenuto la promozione in Bundesliga, segnando il ritorno nella massima divisione dopo un periodo di assenza. I giocatori Dzeko e Karius hanno contribuito alla conquista, che segna la fine di una lunga attesa per la squadra e i suoi tifosi. La promozione rappresenta un passo importante nel percorso di risalita del club, che ha lavorato duramente per rientrare tra le migliori squadre del campionato.

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