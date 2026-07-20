Il rapper è stato portato in pronto soccorso a Milano lunedì sera e ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli, dove era stato operato nel 2023 per una grave emorragia interna causata da ulcere. Sono in corso accertamenti per i problemi gastrici riscontrati. La struttura ospedaliera ha confermato il ricovero, senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni del paziente.

Fedez è stato accompagnato nella serata di lunedì in pronto soccorso a Milano, dove è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli, la stessa struttura nella quale era stato operato nel 2023 in seguito a una grave emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Le informazioni disponibili al momento sono ancora limitate e non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle sue condizioni di salute, mentre si attendono eventuali comunicazioni da parte dell’artista o del suo entourage. Secondo quanto emerso finora, il rapper, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, sarebbe stato ricoverato per alcuni problemi gastrici. Al momento non sono stati forniti ulteriori particolari sulle cause che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale né sull’evoluzione del quadro clinico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Fedez in pronto soccorso a Milano, il rapper ricoverato per accertamenti dopo problemi gastrici

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Fedez in pronto soccorso a Milano: portato nellospedale in cui è stato operato nel 2023

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