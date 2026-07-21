Fedez ricoverato d' urgenza al Fatebenefratelli di Milano come sta ora il rapper

Secondo le prime informazioni, il cantante è arrivato al pronto soccorso intorno alle 21.30. Nonostante il trasporto in ambulanza abbia inevitabilmente destato preoccupazione, le sue condizioni non sarebbero gravi. I medici lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso e, secondo quanto anticipato dall'Ansa, non ci sarebbero motivi di particolare allarme. La notizia ha riportato alla mente uno dei periodi più delicati vissuti dall'artista. Nel settembre 2023 Fedez era stato ricoverato d'urgenza proprio al Fatebenefratelli per un'emorragia interna causata da due ulcere. Dopo il ricovero aveva raccontato personalmente quello che era accaduto sui social, ringraziando il personale sanitario: «I medici mi hanno letteralmente salvato la vita», aveva scritto, spiegando che la convalescenza sarebbe stata lunga. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Fedez ricoverato d'urgenza: cosa è successo davvero nella notte 'urgenza

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Fedez ricoverato d’urgenza al Fatebenefratelli di MilanoFedez è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano questa sera.

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