Milano, 20 luglio 2026 – Fedez è arrivato questa sera in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebefratelli di Milano, pare per problemi gastrici. Nella stessa struttura il rapper era stato operato d'urgenza nel 2023 per un' emorragia interna causata dal sanguinamento di alcune ulcere. Fiocco azzurro. Il rapper milanese, 36 anni, è diventato diventato papà per la terza volta due giorni fa. Il 18 luglio scorso è nato Edoardo Lupo il figlio del cantante (all’anagrafe Federico Lucia) e della compagna, la 23enne milanese Giulia Honegger. Ad annunciare il lieto evento era stato lo stesso artista, che aveva condiviso sui social alcuni scatti insieme al piccolo e alla neo mamma, dal volto raggiante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Fedez ricoverato d’urgenza al Fatebenefratelli di Milano

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Fedez • Battito (Radio Italia live Concerto,Palermo)

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Fedez ricoverato d’urgenza in ospedaleFedez è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, arrivando in ambulanza al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano.

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