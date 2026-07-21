Fedez è stato ricoverato questa notte all'ospedale Fatebenefratelli, dove si era già sottoposto a intervento tre anni fa. Secondo quanto riferito, si sarebbe riaperta una vecchia ulcera. La famiglia del cantante ha confermato il ricovero, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle eventuali cure o tempi di recupero.

Fedez è stato ricoverato stanotte all'ospedale Fatebenefratelli, lo stesso dove si operò tre anni fa. Pare che si sia riaperta una vecchia ulcera a causa di alcuni medicinali che assume Paura nella serata di ieri perFedezdove, verso le ore 21 è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, lo stesso dove due anni e mezzo fa era stato operato per un’ulcera. Sembra che anche questa volta abbia avuto problemi legati ad una sua vecchia ulcera, una complicanza legata all’assunzione di farmaci antinfiammatori. Le condizioni del rapper non sarebbero considerate gravi, ma in giornata continueranno gli aggiornamenti. Dalla gioia alla paura in un attimo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fedez ricoverato al Fatebenfratelli: si è riaperta una vecchia ulcera

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