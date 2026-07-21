Fedez ancora ricoverato al Fatebenefratelli di Milano | la riapertura di una vecchia ulcera e i danni degli antinfiammatori Cosa dicono i medici

Il cantante rimane ricoverato al Fatebenefratelli di Milano, dove è arrivato ieri sera in ambulanza. I medici stanno monitorando le sue condizioni, non considerate gravi, per completare gli accertamenti. Si è riaperta una vecchia ulcera e sono stati riscontrati danni causati dagli antinfiammatori assunti. La sua permanenza in ospedale prosegue per ulteriori controlli e valutazioni mediche.

Resta in ospedale Fedez, ricoverato da ieri sera al Fatebenefratelli di Milano, dove è arrivato d’urgenza a bordo di un’ambulanza. Le sue condizioni non sono considerate gravi, ma i medici continuano a tenerlo sotto osservazione per completare tutti gli accertamenti del caso. A scatenare il malore, secondo quanto riporta Ansa, sarebbe stata la riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza provocata dall’assunzione di farmaci antinfiammatori. Fedez rimane sotto osservazione. L’allarme acuto è rientrato, ma il personale sanitario ha preferito trattenere il rapper milanese nella struttura per monitorare la situazione da vicino. Per Federico Lucia si tratta purtroppo di un episodio già noto. 🔗 Leggi su Open.online

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Resta in ospedale Fedez: il ricovero al Fatebenefratelli per la riapertura di una vecchia ulcera

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