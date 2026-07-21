Il rapper è stato portato in ambulanza al pronto soccorso per problemi gastrointestinali. È stato ricoverato al Fatebenefratelli di Milano, dove nel 2023 era stato operato d’urgenza a causa di un’emorragia interna legata a ulcere. L’ipotesi più accreditata è che si possa essere riaperta un’ulcera, probabilmente a causa dell’uso di farmaci antinfiammatori. La situazione resta sotto osservazione in ospedale.

Fedez portato in ambulanza al pronto soccorso per problemi gastrointestinali. Apprensione per il rapper ricoverato al Fatebenefratelli di Milano, nella stessa struttura in cui nel 2023 era stato operato d’urgenza per un’emorragia interna causata dal sanguinamento di alcune ulcere. Stando a quanto appreso finora, l’artista non sarebbe in condizioni gravi, ma è sottoposto a esami per accertare le cause e l’entità dei dolori. Fedez in ospedale Fedez è arrivato in ambulanza al pronto soccorso del Fatebenefratelli nella serata di lunedì 20 luglio, per problemi gastrici legati probabilmente all’assunzione di antinfiammatori. Il cantante è tornato... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fedez ancora ricoverato in ospedale, l'ipotesi dell'ulcera riaperta a causa degli antinfiammatori

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Fedez ricoverato in ospedale a Milano, ecco come sta il rapper: “Problemi gastrici dovuti all’uso di antinfiammatori”Il rapper è stato ricoverato in ospedale a Milano domenica sera dopo aver accusato disturbi gastrointestinali.

Come sta Fedez dopo il trasporto in ospedale, ipotesi problemi gastrointestinali causati da antinfiammatoriFedez è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di un ospedale milanese a causa di problemi gastrointestinali.

Temi più discussi: Problemi gastrici per Fedez: è ricoverato in ospedale a Milano. Non è grave; Fedez ricoverato d’urgenza in ospedale; Fedez sta male, nuova corsa in ospedale. Il rapper ricoverato d'urgenza; Milano, Fedez portato in pronto soccorso in ambulanza: Problemi gastrici.

Milano, Fedez è ancora ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli. Il rapper era arrivato in pronto soccorso ieri sera a causa di una patologia gastrointestinale legata all'uso di antinfiammatori. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Resta sempre aggiornato con x.com

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