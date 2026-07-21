Fedez è stato ricoverato ieri sera intorno alle 21 per problemi gastrointestinali all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, lo stesso dove si era sottoposto a un intervento per un’ulcera circa due anni e mezzo fa. Le sue condizioni non sono considerate gravi.

Fedez è stato ricoverato per problemi gastrointestinali all'ospedale Fatebenefratelli, lo stesso dove si operò tre anni fa Paura nella serata di ieri perFedezdove, verso le ore 21 è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, lo stesso dove due anni e mezzo fa era stato operato per un’ulcera. Sembra che anche questa volta abbia avuto problemi di gastrite. Dalla gioia alla paura in un attimo.Il 16 luglio è nato Edoardo Lupo, il terzo figlio di Fedez – avuto da Giulia Honegger- ieri invece lui è stato ricoverato al Fatebenfratelli di Milano dove è arrivato in auto per problemi gastrici. La situazione sin dal primo istante non è apparsa critica ma è stata tanta la paura sui social appena si è sparsa la notizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fedez ricoverato al Fatebenfratelli: non è in gravi condizioni

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