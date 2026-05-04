Precipita dal terzo piano è vivo per miracolo E' ricoverato in gravi condizioni al Bufalini
Domenica sera, un uomo è precipitato dal balcone di un appartamento al terzo piano di un condominio. L’incidente ha causato grande spavento tra i presenti, e sul posto sono intervenuti i soccorritori. L’uomo, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini, è stato trasportato in ambulanza poco dopo l’incidente. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.
Momenti di puro terrore quelli vissuti domenica sera, quando l'allarme è scattato per una persona precipitata dal balcone di un appartamento situato al terzo piano di un condominio. Il fatto è avvenuto nella zona di via Plauto. La chiamata al 118 è stata immediata. Sul posto sono giunte.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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