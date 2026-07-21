Fedez, pseudonimo di Federico Lucia, è ancora ricoverato al Fatebenefratelli di Milano. È stato portato in ospedale lunedì sera, dove era già stato operato nel 2023. Le sue condizioni non sono considerate gravi. La permanenza in ospedale prosegue, ma non ci sono segnalazioni di complicazioni o peggioramenti significativi.

Rimane ancora ricoverato al Fatebenefratelli di Milano Fedez, pseudonimo di Federico Lucia, che da lunedì sera si trova nel nosocomio milanese dove era già stato operato nel 2023. Il rapper è arrivato in pronto soccorso intorno alle 21.30: da quanto si apprende le sue condizioni non sarebbero gravi ma sarebbero legate a una patologia gastro intestinale dovuta agli antinfiammatori. Nei giorni scorsi il giudice di X Factor è diventato padre per la terza volta: il 18 luglio è nato il figlio avuto dalla compagna Giulia Honegger, l’imprenditrice 23enne con cui fa coppia dall’estate del 2025. Fedez ha altri due figli, Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fedez resta ricoverato al Fatebenefratelli: le sue condizioni non sono gravi

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Fedez resta ricoverato al FatebenefratelliFedez, pseudonimo di Federico Lucia, è ancora ricoverato al Fatebenefratelli di Milano.

Fedez ricoverato d’urgenza al Fatebenefratelli di MilanoFedez è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano questa sera.

Temi più discussi: Fedez trasportato in ambulanza al Fatebenefratelli di Milano per problemi gastrici, come sta il rapper; Fedez portato in ambulanza al Fatebenefratelli: nello stesso ospedale era stato operato d’urgenza nel 2023; Fedez in ospedale a Milano: il rapper arriva in ambulanza al Fatebenefratelli per un malore; Nuovo ricovero per Fedez, al Fatebenefratelli per problemi gastrici.

Milano, Fedez è ancora ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli. Il rapper era arrivato in pronto soccorso ieri sera a causa di una patologia gastrointestinale legata all'uso di antinfiammatori. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Resta sempre aggiornato con x.com

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