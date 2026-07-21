Fedez è stato portato in ambulanza al reparto di emergenza di un ospedale milanese lunedì sera. Il rapper di Rozzano, che pochi giorni fa è diventato padre per la terza volta, si trova attualmente sotto osservazione. La sua famiglia ha confermato il ricovero, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni o sulle ragioni del ricovero. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i fan.

Ore di apprensione per i fan di Fedez. Il rapper di Rozzano, diventato papà per la terza volta pochi giorni fa, è ricoverato da ieri sera, lunedì 20 luglio, nel reparto di Chirurgia dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, la struttura sanitaria in cui, nel 2023, era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna causata dal sanguinamento di due ulcere. Il 36enne, lo riferisce oggi il Corriere della Sera, è stato portato ieri sera in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale milanese intorno alle 21.30 per problemi gastrici. Il quotidiano spiega che anche in questo caso si tratterebbe di "una emorragia gastrointestinale, probabilmente dovuta agli antinfiammatori che assume". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Fedez ricoverato al Fatebenefratelli di Milano: il rapper portato in ospedale in ambulanza

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Fedez ricoverato d'urgenza: cosa è successo davvero nella notte 'urgenza

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Milano, Fedez è ancora ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli. Il rapper era arrivato in pronto soccorso ieri sera a causa di una patologia gastrointestinale legata all'uso di antinfiammatori. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Resta sempre aggiornato con x.com

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