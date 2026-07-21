fedez resta ricoverato al fatebenefratelli

Fedez, pseudonimo di Federico Lucia, è ancora ricoverato al Fatebenefratelli di Milano. È nel nosocomio da lunedì sera, dove era stato già operato nel 2023. La sua presenza in ospedale prosegue senza ulteriori dettagli sulla condizione.

Rimane ancora ricoverato al Fatebenefratelli di Milano Fedez, pseudonimo di Federico Lucia, che da lunedì sera si trova nel nosocomio milanese dove era già stato operato nel 2023. Il rapper è arrivato in pronto soccorso intorno alle 21.30: da quanto si apprende le sue condizioni non sarebbero gravi ma sarebbero legate a una patologia gastro intestinale dovuta agli antinfiammatori. Nei giorni scorsi il giudice di X Factor è diventato padre per la terza volta: il 18 luglio è nato il figlio avuto dalla compagna Giulia Honegger, l’imprenditrice 23enne con cui fa coppia dall’estate del 2025. Fedez ha altri due figli, Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Fedez, Marco Masini, HAUSER - MERAVIGLIOSA CREATURA (Official Audio)

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