Fedez in pronto soccorso a Milano | portato nell'ospedale dove fu operato nel 2023

Il rapper è stato portato in pronto soccorso a Milano, nel medesimo ospedale dove si era sottoposto a un intervento chirurgico nel 2023. È stato accompagnato da personale medico e si trova attualmente sotto osservazione. La visita è durata alcune ore, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito alla motivazione del ricovero.

Fedez è stato portato in pronto soccorso a Milano. Il rapper è stato accompagnato nello stesso ospedale dove nel 2023 aveva subito un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Fedez in pronto soccorso a Milano: portato nellospedale in cui è stato operato nel 2023

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