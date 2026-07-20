Il rapper è stato portato in ambulanza al Fatebenefratelli di Milano, dove era stato operato nel 2023. Secondo fonti, il ricovero sarebbe legato a problemi gastrici. La sua presenza è stata confermata nella serata di oggi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali diagnosi o condizioni di salute. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dall’ospedale o dal rappresentante del cantante.

Il rapper sarebbe arrivato in serata in ambulanza al Fatebenefratelli, sembra per problemi gastrici. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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© Milano.repubblica.it - Fedez in pronto soccorso a Milano: portato nell’ospedale in cui è stato operato nel 2023

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