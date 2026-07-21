Fedez è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, arrivando nel tardo pomeriggio di lunedì 20 luglio. Ha fatto ingresso al pronto soccorso prima di essere trasferito in reparto. La sua condizione non è stata resa nota. La famiglia e i collaboratori non hanno fornito dettagli sulle ragioni del ricovero. La notizia si è diffusa rapidamente sui social e tra i media.

Fedez resta ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è arrivato nella serata di lunedì 20 luglio dopo un accesso al pronto soccorso. Il rapper, all’anagrafe Federico Lucia, è stato trasportato nella struttura poco prima delle 22 e, secondo quanto riferito da fonti sanitarie, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. I medici hanno comunque deciso di trattenerlo per effettuare tutti gli accertamenti necessari e chiarire l’origine del malessere. Perché Fedez è ricoverato a Milano. Stando a quanto scrive LaPresse, si sospetta una patologia gastrointestinale, probabilmente legata all’utilizzo di farmaci antinfiammatori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fedez, perché è stato ricoverato in ospedale

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Vito Monaco, direttore di Canale Italia, ricoverato in ospedale.

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