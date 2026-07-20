Fedez ricoverato d’urgenza in ospedale

Fedez è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, arrivando in ambulanza al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano. La notizia si è diffusa pochi giorni dopo la nascita del suo terzo figlio, avvenuta con Giulia Honegger. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute del rapper o sulle cause del ricovero.

Fedez è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Il rapper, che solo pochi giorni fa era diventato padre per la terza volta grazie a Giulia Honegger, sarebbe arrivato in ambulanza al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano. : cosa è successo. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. L’unica certezza, come riportato da Adnkronos, è che Fedez è stato trasportato in ambulanza all’ospedale nella serata di lunedì 20 luglio 2026. Dietro il ricovero d’urgenza ci sarebbero dei “problemi gastrici”, ma le cause dell’arrivo in ospedale non sono ancora state svelate. Nel 2023, solo pochi anni fa, Fedez era stato ricoverato nello stesso ospedale ed era stato operato d’urgenza per un’emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. 🔗 Leggi su Dilei.it

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