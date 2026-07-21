Fedez e Giulia Honegger hanno assistito alla finale dei Mondiali in tv, accompagnati dal neonato Edoardo Lupo. È il primo momento a casa con il bambino, secondo quanto condiviso sui social dal rapper. Nei giorni successivi alla nascita, Fedez ha pubblicato aggiornamenti sulla sua vita familiare, senza ulteriori dettagli. La coppia si trova ora a vivere i primi giorni di paternità.

Primi giorni da neopapà per Fedez, che sui social continua a raccontare qualche scorcio della sua nuova vita in famiglia. Nelle scorse ore il rapper ha condiviso una storia Instagram in cui appare sul divano di casa insieme alla compagna Giulia Honegger e al piccolo Edoardo Lupo, mentre seguono la finale dei Mondiali 2026 che ha visto la Spagna conquistare il titolo contro l’ Argentina. Nel breve filmato, pubblicato tra le Instagram Stories, la coppia si concede una serata di relax davanti alla sfida. Tra le braccia di Giulia c’è anche il neonato, nato il 16 luglio, protagonista della sua prima serata trascorsa a casa dopo il rientro dall’ospedale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Fedez e Giulia Honegger guardano la finale dei Mondiali in tv, ma con una sorpresa speciale: il primo momento a casa con il neonato Edoardo Lupo

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