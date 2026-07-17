Fedez papà per la terza volta | è nato Edoardo Lupo il primo figlio con Giulia Honegger

Nel pomeriggio di giovedì 16 luglio, al San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il primo figlio tra Fedez e la sua compagna Giulia Honegger. Questo è il terzo figlio del rapper, che aveva già due figli. La nascita è avvenuta in ospedale, senza ulteriori dettagli sulla condizione della madre o del neonato.

Fedez è diventato di nuovo papà: nel pomeriggio di giovedì 16 luglio al San Raffaele di Milano è nato Edoardo Lupo, frutto dell'amore con la compagna Giulia Honegger. Per il rapper si tratta del terzo figlio dopo Leone Lucia e Vittoria, avuti dal precedente matrimonio con Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Fedez diventa papà per la terza volta: il pancione di Giulia Honegger è ufficiale

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