Fedez papà per la terza volta | è nato Edoardo Lupo il primo figlio con Giulia Honegger

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel pomeriggio di giovedì 16 luglio, al San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il primo figlio tra Fedez e la sua compagna Giulia Honegger. Questo è il terzo figlio del rapper, che aveva già due figli. La nascita è avvenuta in ospedale, senza ulteriori dettagli sulla condizione della madre o del neonato.

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Fedez è diventato di nuovo papà: nel pomeriggio di giovedì 16 luglio al San Raffaele di Milano è nato Edoardo Lupo, frutto dell'amore con la compagna Giulia Honegger. Per il rapper si tratta del terzo figlio dopo Leone Lucia e Vittoria, avuti dal precedente matrimonio con Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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