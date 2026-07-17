Fedez diventa papà per la terza volta | è nato Edoardo Lupo il primo figlio con Giulia Honegger

È nato Edoardo Lupo, il primo figlio con la compagna Giulia Honegger. Il parto segna l’arrivo del terzo figlio per il rapper, che aveva già due figli chiamati Leone e Vittoria. La nascita di Edoardo Lupo rappresenta un nuovo momento personale per il musicista.

Il rapper accoglie il suo terzo figlio: dopo Leone e Vittoria arriva Edoardo Lupo,. Una nuova pagina si apre nella vita di Federico Lucia, in arte Fedez. Il rapper milanese è diventato papà per la terza volta: nel pomeriggio di giovedì 16 luglio è nato Edoardo Lupo, primo figlio avuto dalla compagna Giulia Honegger, stilista e imprenditrice di 23 anni. Il bambino è venuto alla luce alla clinica dell’ Ospedale San Raffaele di Milano, dove la coppia ha scelto di vivere uno dei momenti più importanti della propria vita lontano dai riflettori. L’indiscrezione e il silenzio dei social. La notizia è stata rilanciata dal sito del settimanale Gente, mentre i diretti interessati, almeno per il momento, hanno scelto di non rilasciare alcun annuncio ufficiale sui rispettivi profili social. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Fedez diventa papà per la terza volta: il pancione di Giulia Honegger è ufficiale

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Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, il primo figlio con Giulia HoneggerNel pomeriggio di giovedì 16 luglio, al San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il primo figlio tra Fedez e la sua compagna Giulia Honegger.

È nato Edoardo Lupo: la gioia di Giulia Honegger e Fedez (che diventa papà per la terza volta)Edoardo Lupo è nato il 16 luglio, annunciato con un fiocco blu sulla porta di casa di Giulia Honegger e Federico Lucia.

Temi più discussi: Fedez diventa papà per la terza volta: Edoardo Lupo Lucia è nato al San Raffaele di Milano; È nato Edoardo Lupo: la gioia di Giulia Honegger e Fedez (che diventa papà per la terza volta); Fedez di nuovo papà, al San Raffaele è nato il piccolo Edoardo Lupo; Fedez papà per la terza volta: Giulia Honegger ha dato alla luce Edoardo Lupo a Milano.

Fedez diventa papà per la terza volta: Edoardo Lupo Lucia è nato al San Raffaele di MilanoFiocco azzurro al San Raffaele di Milano per il rapper, che diventa papà per la terza volta rendendo Giulia Honegger madre per la prima. cosmopolitan.com

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