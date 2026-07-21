Fedez d’urgenza in ospedale le condizioni del cantante
Lunedì sera, il rapper è stato trasferito d’urgenza in ambulanza all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. È stato ricoverato per problemi gastrici e le sue condizioni sono state valutate dai medici. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla diagnosi o sul decorso. La notizia ha generato preoccupazione tra i fan e i familiari.
Nuovo momento di apprensione per Fedez. Il rapper è stato ricoverato nella serata di lunedì all’ ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove sarebbe arrivato in ambulanza a causa di alcuni problemi di natura gastrica. Al momento, le sue condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione. Secondo le prime informazioni, Federico Lucia è stato trasportato d’urgenza al nosocomio milanese per accertamenti. I medici lo hanno sottoposto agli esami necessari per chiarire l’origine del malessere e valutare il quadro clinico. Le indiscrezioni parlano di un problema legato all’apparato gastrointestinale, ma al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle cause del ricovero né sull’eventuale durata della degenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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#UltimOra di @Adnkronos: #Fedez è arrivato stasera in ambulanza al pronto soccorso del Fatebefratelli di #Milano, pare per problemi gastrici. Nella stessa struttura era stato operato d'urgenza nel 2023 per un'emorragia interna causata dal sanguinamento di x.com
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