Fedez d’urgenza in ospedale le condizioni del cantante

Notizia in breve

Lunedì sera, il rapper è stato trasferito d’urgenza in ambulanza all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. È stato ricoverato per problemi gastrici e le sue condizioni sono state valutate dai medici. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla diagnosi o sul decorso. La notizia ha generato preoccupazione tra i fan e i familiari.