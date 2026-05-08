Ricovero d’urgenza in ospedale rischia l’amputazione di una gamba | le sue condizioni

Una atleta paralimpica è stata ricoverata in ospedale in modo d’urgenza a causa di una grave condizione che potrebbe portare all’amputazione di una gamba. La notizia sta attirando l’attenzione nel mondo dello sport e delle cronache locali, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze del ricovero. La sua situazione clinica è al momento riservata, e non sono stati rilasciati commenti ufficiali.

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La notizia che sta rimbalzando nelle cronache sportive è quella che riguarda Loida Zabala, una delle atlete più rispettate nel mondo dello sport paralimpico. La campionessa, conosciuta per la sua determinazione e il suo spirito combattivo, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di una grave infezione. L’atleta spagnola è stata colpita da una sepsi che potrebbe portare all’amputazione di una delle sue gambe, un rischio concreto che la squadra medica sta cercando di evitare con trattamenti intensivi. La situazione di Loida è stata descritta come estremamente critica, con la possibilità di un intervento amputativo che si fa sempre più concreta.🔗 Leggi su Sportface.it «Stavo morendo a Bali e ora rischio una gamba»: il viaggio da incubo di un giovane medico italiano Notizie correlate Leggi anche: Drammatico infortunio in un campo: uomo rischia l'amputazione di una gamba Bambina di 18 mesi travolta dal tagliaerba, alla piccola è stata amputata una gamba: le sue condizioni rimangono gravissimeLORIA (TREVISO) - Alla bambina di 18 mesi rimasta incastrata sotto al tagliaerba guidato dal papà è stata amputata una gamba. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Una dei bimbi della famiglia nel bosco è ricoverata in ospedale. La Lega: Situazione grave, non escludiamo un'iniziativa giuridica; Famiglia nel bosco, nuove rivelazioni dopo il ricovero della bimba: I genitori informati solo il giorno successivo, Per la madre solo visite di un'ora con l'educatrice; Polmonite acquisita in comunità, l'eosinopenia all'ingresso segnala un maggiore impiego di risorse ospedaliere; Gita scolastica, 15enne in coma etilico: vodka nascosta nella borraccia, poi il ricovero d’urgenza. Bonnie Tyler operata d’urgenza in Portogallo: cosa è successo alla cantante di 74 anniBonnie Tyler, la celebre cantante gallese conosciuta in tutto il mondo per la hit ... msn.com Ricovero d’urgenza in ospedale: è successo dopo la partita della NazionalePaura per le condizioni del calciatore, ricoverato d’urgenza dopo aver giocato una partita amichevole con la maglia della sua Nazionale. Ricovero d’urgenza in ospedale: è successo dopo la partita ... calciomercato.it Dal ricovero d’urgenza al commosso saluto alla madre: il racconto di un lettore che ringrazia medici, infermieri e operatori del Santa Croce e della struttura di Robilante per professionalità, delicatezza e vicinanza umana facebook