Fedez di nuovo in ospedale | il rapper portato in ambulanza al Fatebenefratelli di Milano

Da milano.corriere.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rapper è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di problemi gastrici. La decisione di portarlo in ospedale è stata presa in seguito a un malore. In passato, nella stessa struttura, era stato sottoposto a un intervento d’urgenza nel corso del 2023. La sua condizione attuale non è stata comunicata ufficialmente. Non ci sono ulteriori dettagli su eventuali diagnosi o trattamenti in corso.

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Il cantante è stato trasportato al pronto soccorso pare per problemi gastrici. Nella stessa struttura era stato operato d'urgenza nel 2023. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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