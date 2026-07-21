Fedez cresce l' ansia | Resta ricoverato cosa trapela dal Fatebenefratelli

Il rapper è ancora ricoverato in ospedale dopo il suo arrivo d'urgenza in ambulanza lunedì sera. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma i medici dell'ospedale di Milano hanno deciso di approfondire le analisi prima di dimetterlo.

Ore d'ansia per Fedez: dopo il ricovero avvenuto nella serata di lunedì 20 luglio, si apprende che il rapper resterà in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma i medici del Fatebenefratelli di Milano vogliono scavare più a fondo dopo il trasporto d'urgenza in ambulanza. Federico Lucia è arrivato al pronto soccorso poco prima delle 22 per un forte dolore gastrointestinale. Superata la fase più delicata, i sanitari, come detto, hanno scelto di non dimetterlo e di proseguire gli accertamenti per chiarire le cause del malore ed escludere complicazioni. Stando a quanto trapela, all'origine dell'episodio potrebbe esserci la riapertura di una preesistente ulcera, favorita dall'assunzione di farmaci antinfiammatori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Fedez, Marco Masini - MALE NECESSARIO (Testo/Lyrics)

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