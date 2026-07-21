Fedez è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di un ospedale milanese a causa di problemi gastrointestinali. Il rapper è stato ricoverato al Fatebenefratelli, dove era stato operato d’urgenza nel 2023 per un’emorragia interna causata da ulcere. Le fonti indicano che i problemi potrebbero essere legati all’assunzione di antinfiammatori, ma non ci sono dettagli ufficiali sulle sue condizioni attuali.

Fedez portato in ambulanza al pronto soccorso per problemi gastrointestinali. Apprensione per il rapper ricoverato al Fatebenefratelli di Milano, nella stessa struttura in cui nel 2023 era stato operato d’urgenza per un’emorragia interna causata dal sanguinamento di alcune ulcere. Stando a quanto appreso finora, l’artista non sarebbe in condizioni gravi, ma è sottoposto a esami per accertare le cause e l’entità dei dolori. Fedez in ospedale Fedez è arrivato in ambulanza al pronto soccorso del Fatebenefratelli nella serata di lunedì 20 luglio, per problemi gastrici legati probabilmente all’assunzione di antinfiammatori. Il cantante è tornato... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Come sta Fedez dopo il trasporto in ospedale, ipotesi problemi gastrointestinali causati da antinfiammatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Come Fedez ha scoperto di avere un tumore ai polmoni!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fedez ricoverato in ospedale a Milano, ecco come sta il rapper: “Problemi gastrici dovuti all’uso di antinfiammatori”

“Fedez portato in ospedale con l’ambulanza per problemi gastrici, ricoverato per accertamenti d’urgenza al Fatebenefratelli”: come sta il rapperPoco prima delle 22:00 di lunedì, un’ambulanza ha trasferito d’urgenza il rapper in ospedale a Milano.

Temi più discussi: Fedez trasportato in ambulanza al Fatebenefratelli di Milano per problemi gastrici, come sta il rapper; Fedez arriva in ambulanza in ospedale a Milano: come sta ora il rapper; Fedez ricoverato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Problemi gastrici; Fedez in ospedale a Milano, le condizioni non sarebbero gravi.

A me Fedez non piace molto ma leggere che sta facendo qualcosa che ha già fatto con la prima moglie non benissimo considerando che anche io arrivo dopo una prima moglie, chissà se avremo figli allora se varranno meno per chi guarda da fuori x.com

Malore per Fedez, ricovero in ospedale al Fatebenefratelli: come sta il rapperA pochi giorni dalla nascita del terzo figlio, Fedez è stato ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano per problemi gastrici. notizie.it

Paura per Fedez, ricoverato al Fatebenefratelli: cosa è successo e come sta il rapperFedez è stato ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo essere arrivato in ambulanza per problemi gastrici. Ecco come sta il rapper. alfemminile.com