Fedez ancora ricoverato all' ospedale Fatebenefratelli di Milano per la riapertura di una vecchia ulcera

Il cantante Fedez è ancora ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è stato portato ieri sera in ambulanza. La sua degenza è dovuta alla riapertura di una vecchia ulcera.

Resta ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è arrivato ieri sera in ambulanza, il cantante Federico Lucia, noto con il nome d’arte di Fedez. Il ricovero, da quanto si apprende, sarebbe dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza legata all’assunzione di farmaci antinfiammatori. Le condizioni del rapper non sarebbero considerate gravi dai sanitari, che proseguono però gli accertamenti. Nel 2023 Fedez, a cui l’anno prima era stato asportato un tumore al pancreas al San Raffaele, era già stato ricoverato al Fatebenefratelli per un motivo analogo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Resta in ospedale Fedez: il ricovero al Fatebenefratelli per la riapertura di una vecchia ulcera

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