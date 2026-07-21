Favoloso Kimi | i 6 fattori che hanno portato Antonelli al livello dei più grandi

A Spa, Kimi Antonelli ha vinto il suo sesto GP stagionale, davanti a Charles Leclerc e Max Verstappen. È il primo italiano a salire sul podio a Spa dopo 73 anni, dall'ultima vittoria di Ascari. Antonelli ha raggiunto questo risultato con una gara che ha visto la sua vettura precedere le due principali scuderie. La vittoria segna un risultato importante in questa stagione, confermando il suo posizionamento tra i più competitivi del campionato.

A Spa Kimi Antonelli ha centrato il sesto trionfo stagionale davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen. Un risultato che riporta l'Italia sul gradino più alto del podio a Spa, 73 anni dopo Ascari. E che consolida il primo posto di Antonelli nella classifica mondiale di F1. Ecco i suoi segreti. Antonelli fa parte di quella che oggi viene definitiva “generazione simulatore”. Giovani campioni che fin dai primi anni nelle categorie cadette delle monoposto hanno imparato a lavorare con simulatori di guida di altissima qualità, per allenare le capacità al volante e preparare con attenzione una gara o, come nel caso di Kimi oggi in Formula 1, un intero fine settimana di sessioni in pista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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