Altro che bimbo prodigio | Kimi si è seduto al tavolo dei grandi e non vince per caso

Kimi Antonelli, giovane pilota, si è affermato nella classifica di Formula 1, raggiungendo la prima posizione. La sua vittoria è stata favorita da una buona prestazione in pista, un'auto affidabile e un episodio di fortuna. Antonelli ha dimostrato di saper affrontare le sfide del campionato e di aver superato altri piloti di esperienza. La sua avanzata nel campionato ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Finora era sembrato un ragazzino nel paese dei balocchi. Un bambino prodigio, baciato da un talento divino, che si ritrovava a cavalcare il suo sogno volando sulle ali dell’entusiasmo. Da ieri, però, qualcosa è cambiato. Andrea Kimi Antonelli si è accomodato al tavolo dei grandi della Formula 1. Ha conquistato la terza vittoria consecutiva con un’autorità senza precedenti per un pilota di diciannove anni con appena una stagione di esperienza alle spalle. La battaglia con il campione del mondo Lando Norris è stata la prova del fuoco. Antonelli è riuscito a superarlo al pit stop grazie a una strategia perfetta del box Mercedes. Poi è salito in cattedra, tenendo a bada il pilota della McLaren che gli soffiava sul collo, con un distacco sempre compreso fra otto decimi e un secondo e mezzo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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