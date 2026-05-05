In Mercedes hanno paura che l’Italia bruci Antonelli | Senza calcio pensano solo a Kimi e Sinner

In un articolo recente si parla di Mercedes e delle preoccupazioni legate alla situazione sportiva italiana, con particolare attenzione a Antonelli, che sarebbe preoccupato che l’Italia si concentri esclusivamente su Kimi e Sinner in assenza di calcio. Nel frattempo, si menziona Pete Bonnington, che non ha mai vinto un Gran Premio e si dedica esclusivamente al ruolo di commentatore, seduto davanti a un monitor con le cuffie.

Pete Bonnington non ha vinto nessun Gran Premio. Non guida, non sorpassa, non qualifica. Sta seduto davanti a un monitor, con le cuffie in testa, e parla. Eppure, se vuoi capire perché Kimi Antonelli a diciotto anni sembra già un campione adulto dentro una macchina da Formula 1, devi partire da lui. Lo chiamano Bono. È stato la voce nell’orecchio di Lewis Hamilton per anni. Adesso è la voce nell’orecchio di Antonelli. Toto Wolff lo descrive come uno che “ha imparato dai grandi, da Schumacher a Hamilton, ed è stato un buon mentore, ma anche un capo forte”. Sa quando stringere e quando lasciare andare, e la differenza tra le due cose non la impari sui libri.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - In Mercedes hanno paura che l’Italia bruci Antonelli: “Senza calcio pensano solo a Kimi e Sinner” Notizie correlate Formula 1, anche un ravennate dietro la vittoria della Mercedes: l'ingegnere che fa 'volare' Kimi AntonelliDopo 20 anni di attesa, un pilota italiano è tornato sul gradino più alto del podio: nel Gran Premio di Cina Kimi Antonelli ha vinto a 19 anni,... Leggi anche: La Mercedes fa paura a Melbourne: pole per Russell, 2° Antonelli. I dubbi di Hamilton: “Spero sia solo potenza” Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Paura Wolff per l'ADUO pro Ferrari: Non deve scippare la vetta - News - Formula 1; Miami, Toto Wolff avvisa Antonelli e Russell: Mai più così, paura Hamilton-Rosberg bis in casa Mercedes; Auto avvolta dalle fiamme, il fumo invade le case: paura in centro al paese - BresciaToday; ?? Pagelle: Kimi magistrale, Leclerc lotta ma la Ferrari delude, McLaren torna a far paura. E' DEL 1992 L'INNOVATIVO EXT-92 MERCEDES BENZ...INARRESTABILE Nel 1992 al Motor Show di Francoforte venne presentato il concept truck EXT-92 (Euro Experimental Truck). Il tema principale del concept era "Il nuovo concetto di veicolo commercial - facebook.com facebook #F1 | Mercedes vince, ma il problema partenze resta: "Frizione o stima di grip, non diamo ai piloti le cose giuste" x.com