Farnborough Cossiga AIAD | Italia eccellenza europea

L’Italia è attiva in tutti i principali programmi internazionali nel settore aerospazio e difesa, secondo quanto affermato da un rappresentante di AIAD. Il paese viene riconosciuto come uno dei principali in Europa in questo comparto, con un ruolo significativo sia dal punto di vista economico che industriale.

Londra, 21 lug. (askanews) - "Nel comparto aerospazio e difesa l'Italia è uno dei grandi d'Europa. Siamo su tutti i principali programmi internazionali e questo è importante dal punto di vista economico e industriale." È quanto ha dichiarato Giuseppe Cossiga, presidente di AIAD, presso il Media Space AIAD al Farnborough International Airshow. "Ricordiamoci che, nel campo della sicurezza e della difesa, o si è capaci di sedersi al tavolo o non si esise. Ebbene, l'Italia è un'eccellenza riconosciuta". "Il sostegno del Sistema Paese passa anche attraverso AIAD, dai suoi accordi con ICE e con i cluster ed è importante comunicare questo sostegno, perché ormai non conta soltanto essere bravi ed essere un'eccellenza: bisogna che tutti lo sappiano". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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