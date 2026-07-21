Farnborough Amb Cassese | Cooperazione Italia-UK è esempio

Alla fiera di Farnborough, numerose imprese italiane partecipano con una vasta presenza. L'ambasciatore ha sottolineato che l'evento rappresenta un esempio di collaborazione tra Italia e Regno Unito. La manifestazione è considerata significativa per l'industria nazionale e per la difesa europea.

Roma, 21 lug. (askanews) - "La fiera di Farnborough è un momento molto importante per l'industria italiana, presente con moltissime imprese di tutta la filiera, segno di una forte collaborazione tra Italia e Regno Unito e importante anche per la difesa europea". È quanto ha dichiarato Fabio Cassese, Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, al Media Space AIAD al Farnborough International Airshow. Per l'Ambasciatore: "Il GCAP, il progetto di caccia di sesta generazione che stiamo sviluppando con i britannici e con i giapponesi, è il principale esempio della cooperazione industriale tra i due Paesi". "Questo però - ha proseguito Cassese - è solo l'esempio più macroscopico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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