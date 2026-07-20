L’Italia porta a Farnborough industria tecnologie e capacità di integrazione

Farnborough International Airshow 2026 apre nel Regno Unito in un momento in cui l’aerospazio non è più soltanto un settore industriale ad alta tecnologia. È una parte sempre più esposta delle politiche di sicurezza, della competizione commerciale e della capacità dei Paesi di controllare le proprie filiere. Il salone dell’Hampshire conserva il suo ruolo storico nell’aviazione civile, ma l’edizione di quest’anno guarda con forza anche ai programmi militari, allo spazio e alla tenuta delle catene di fornitura. L’eredità dell’edizione 2024, chiusa con oltre 105 miliardi di dollari di accordi commerciali, si confronta ora con un’agenda più ampia. 🔗 Leggi su Formiche.net

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