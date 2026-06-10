A Ginevra, durante la 79ª Assemblea mondiale della Sanità, l’Italia ha annunciato la propria candidatura per un posto nel Consiglio esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il mandato 2027-2030. L’ambasciatore Vignali ha spiegato che il paese intende contribuire alle decisioni strategiche dell’organizzazione. La candidatura viene presentata in un momento di attenzione internazionale sulla sanità globale. La decisione sarà presa nel corso di una riunione successiva, senza indicazioni sui possibili avversari.

Lo scorso mese, a margine della 79ª Assemblea mondiale della Sanità a Ginevra, l’Italia ha annunciato la propria candidatura all’Executive Board dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il mandato 2027-2030. Una scelta che si inserisce in una fase di profonda trasformazione della governance sanitaria internazionale, segnata da nuove sfide globali, crescenti tensioni geopolitiche e interrogativi sul futuro del multilateralismo. Ne abbiamo parlato con l’ambasciatore Luigi Maria Vignali, rappresentante permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali a Ginevra, per approfondire il significato della candidatura italiana, il ruolo che il nostro Paese intende svolgere all’interno dell’Oms e le principali priorità che oggi attraversano la salute globale. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Quale ruolo cerca l’Italia nell’Oms. Parla l’amb. Vignali

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