Farmaci in gravidanza | sono davvero vietati?

Durante la gravidanza, l’uso di farmaci può essere necessario, ma non è sempre vietato. Le donne in gravidanza devono consultare il medico prima di assumere qualsiasi medicinale, poiché alcuni farmaci sono sconsigliati o richiedono precauzioni particolari. La durata della gestazione, di circa nove mesi, comporta un monitoraggio continuo della salute della madre e del bambino, anche in relazione all’assunzione di farmaci. Non esiste un divieto assoluto, ma ogni terapia deve essere valutata caso per caso.

Farmaci in gravidanza, che fare? La gestazione dura, quando a termine, 9 mesi: questo significa che per diverso tempo si può essere alle prese con istanze vecchie e nuove legate al proprio stato di salute, e questo include l’uso di medicinali o l’eventuale necessità di terapie. Nel pensiero comune i farmaci sarebbero completamente vietati in gravidanza, ma le cose stanno davvero in questo modo? Cosa sapere sui farmaci in gravidanza. Le sostanze che assumiamo in gravidanza possono attraversare la placenta e avere impatto sullo sviluppo del feto: i medicinali che fanno questo vengono chiamati teratogeni. Tuttavia, da un lato c’è il fatto che... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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