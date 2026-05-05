Cosmetici e profumi vietati dall'1 maggio | come controllare se i prodotti in negozio e a casa sono tossici

A partire dal primo maggio entra in vigore un nuovo regolamento dell'Unione Europea che limita l'impiego di determinati ingredienti tossici nei cosmetici e nei profumi. Questo provvedimento vieta la vendita e l'uso di prodotti non conformi, sia nei negozi che da parte di professionisti come estetisti e parrucchieri. Per evitare rischi, è importante verificare gli ingredienti presenti negli articoli che si acquistano o si hanno in casa.

Il regolamento UE 772026 limita l'uso di ingredienti tossici. Cosmetici e profumi non idonei non possono essere venduti né usati da estetisti e parrucchieri.🔗 Leggi su Fanpage.it

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