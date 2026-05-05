Silvio Garattini a The Mill | quando i farmaci servono davvero

Alle 18:30, presso l’Associazione The Mill, si è tenuto un intervento del medico Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche. Durante l’evento, Garattini ha parlato del ruolo dei farmaci nella cura delle malattie, evidenziando quando sono realmente necessari. L’incontro ha coinvolto un pubblico di professionisti e cittadini interessati a approfondire il rapporto tra farmaci e trattamento clinico.