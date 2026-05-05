Silvio Garattini a The Mill | quando i farmaci servono davvero
Alle 18:30, presso l’Associazione The Mill, si è tenuto un intervento del medico Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche. Durante l’evento, Garattini ha parlato del ruolo dei farmaci nella cura delle malattie, evidenziando quando sono realmente necessari. L’incontro ha coinvolto un pubblico di professionisti e cittadini interessati a approfondire il rapporto tra farmaci e trattamento clinico.
Alle ore 18:30, all’Associazione The Mill, il medico Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, affronterà il tema dell’uso eccessivo e inconsapevole dei medicinali e della tendenza a medicalizzare la società Martedì 5 maggio alle ore 18:30, da The Mill in Via Cappuccio 5 a Milano, si terrà un incontro aperto al pubblico in cui, il medico e oncologo, Silvio Garattini approfondirà alcuni temi di rilievo presenti nel suo ultimo libro “Farmaci – Luci e ombre”, in cui denuncia la tendenza a medicalizzare la società e la proliferazione di farmaci “fotocopia” privi di reale innovazione terapeutica..🔗 Leggi su Newsagent.it
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