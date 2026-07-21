Far Away replica puntata 21 luglio in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – martedì 21 luglio – la soap turca Far Away. Nella puntata odierna il matrimonio tra Zerrin e Sedat salta a causa del rapimento della ragazza: Kaya si intrufola di nascosto e la porta via. Nel frattempo Mine e Alya entrano sempre più in confidenza. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 45 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Far Away 40 Episodio anticipazioni 14 luglio - Alya va a trovare Mine contro la volontà di Cihan
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Temi più discussi: Far away, la puntata del 14 luglio in streaming; Alya e Cihan sono sempre più gelosi: le anticipazioni di oggi e domani di Far Away; Far Away, le anticipazioni delle puntate dal 20 al 24 luglio; Far away, la puntata del 20 luglio in streaming.
Cihan si lancerà in un'immediata operazione di salvataggio. Nella prossima puntata di Far Away, prevista per mercoledì 22 luglio 2026, Alya si ritrova in pericolo alla villa e la paura cresce di minuto in minuto. Nel frattempo Sedat e Sahin arrivano nella villa facebook
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