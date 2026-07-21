Far Away replica puntata 21 luglio in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 21 luglio – la soap turca Far Away. Nella puntata odierna il matrimonio tra Zerrin e Sedat salta a causa del rapimento della ragazza: Kaya si intrufola di nascosto e la porta via. Nel frattempo Mine e Alya entrano sempre più in confidenza. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 45 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Far Away 40 Episodio anticipazioni 14 luglio - Alya va a trovare Mine contro la volontà di Cihan

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