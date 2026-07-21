Beautiful streaming replica puntata 21 luglio 2026 | Video Mediaset

Notizia in breve

Oggi, martedì 21 luglio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Durante la scena, Taylor ha ricevuto da Grace i risultati degli esami medici, scoprendo di non avere insufficienza cardiaca. La scena si è concentrata sulla reazione di Taylor alla notizia, con momenti di sollievo e sorpresa. La puntata è disponibile in streaming su Video Mediaset.