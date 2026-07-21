Beautiful streaming replica puntata 21 luglio 2026 | Video Mediaset
Oggi, martedì 21 luglio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Durante la scena, Taylor ha ricevuto da Grace i risultati degli esami medici, scoprendo di non avere insufficienza cardiaca. La scena si è concentrata sulla reazione di Taylor alla notizia, con momenti di sollievo e sorpresa. La puntata è disponibile in streaming su Video Mediaset.
Nuovo appuntamento oggi – martedì 21 luglio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Taylor ha ricevuto da Grace i risultati degli esami scoprendo di non soffrire di insufficienza cardiaca. La cardiologa le ha diagnosticato invece la sindrome del cuore spezzato. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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