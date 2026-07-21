Beautiful streaming replica puntata 21 luglio 2026 | Video Mediaset

Da superguidatv.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi, martedì 21 luglio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Durante la scena, Taylor ha ricevuto da Grace i risultati degli esami medici, scoprendo di non avere insufficienza cardiaca. La scena si è concentrata sulla reazione di Taylor alla notizia, con momenti di sollievo e sorpresa. La puntata è disponibile in streaming su Video Mediaset.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuovo appuntamento oggi – martedì 21 luglio – con la soap americana  Beautiful. Nella puntata odierna Taylor ha ricevuto da Grace i risultati degli esami scoprendo di non soffrire di insufficienza cardiaca. La cardiologa le ha diagnosticato invece la sindrome del cuore spezzato. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Segui gli aggiornamenti su Mediaset.

beautiful streaming replica puntata 21 luglio 2026 video mediaset
© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 21 luglio 2026 | Video Mediaset
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Beautiful, puntate 6-12 luglio 2026: Liam bacia Hope ma riceve un doloroso rifiuto

Video Beautiful, puntate 6-12 luglio 2026: Liam bacia Hope ma riceve un doloroso rifiuto

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 21 maggio 2026 | Video Mediaset

Temi più discussi: Beautiful: Sabato 18 luglio Video; Beautiful: Domenica 19 luglio Video; Beautiful: Giovedì 16 luglio Video; Beautiful: Sabato 11 luglio Video.

video mediaset beautiful streaming replica puntataBeautiful streaming, replica puntata 17 luglio 2026 | Video Mediaset0Replica puntata Beautiful del 17 luglio 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi - venerdì 10 luglio - con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna alla Forrester, Hope si preoccupa che il ritorno di Taylor...Beautiful Mediaset: video, news ed anticipazioni relative alle puntate italiane ed americane della soap: cosa succederà in casa Forrester? superguidatv.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web