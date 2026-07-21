Forbidden fruit 4 replica puntata 21 luglio in streaming | Video Mediaset

Notizia in breve

Oggi, martedì 21 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 4. In questa puntata, Caner tenta più volte di chiamare Ender al telefono. Dopo numerosi tentativi, riesce a mettersi in contatto con lei e le comunica l’arrivo del figlio. La scena si svolge in un contesto di tensione tra i personaggi, senza ulteriori dettagli sui dialoghi o altre azioni. La puntata è disponibile in streaming su Video Mediaset.