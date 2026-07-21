Forbidden fruit 4 replica puntata 21 luglio in streaming | Video Mediaset
Oggi, martedì 21 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 4. In questa puntata, Caner tenta più volte di chiamare Ender al telefono. Dopo numerosi tentativi, riesce a mettersi in contatto con lei e le comunica l’arrivo del figlio. La scena si svolge in un contesto di tensione tra i personaggi, senza ulteriori dettagli sui dialoghi o altre azioni. La puntata è disponibile in streaming su Video Mediaset.
Nuovo appuntamento oggi – martedì 21 luglio – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna Caner prova a contattare Ender al telefono, ma solo dopo vari tentativi riesce a informarla dell’arrivo del figlio. Ender, molto scossa, dice a Caner di occuparsi di Yigit durante la serata, mentre lei penserà al modo di dire al figlio del matrimonio il giorno successivo. Al suo risveglio, Yigit va da Kaya e Sahika per far loro una sorpresa. Ma trova solo la zia. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 50 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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