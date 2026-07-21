Martedì 21 luglio 2026, a Fano, una forte grandinata ha investito la città. I chicchi di grandine erano grandi come ciliegie e sono caduti copiosi, accompagnati da raffiche di vento che hanno raggiunto i 60 kmh. L’allerta meteo arancione emessa nelle ore precedenti si è confermata con questa precipitazione intensa. La grandine ha causato danni alle automobili e alle coperture di alcuni edifici.

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 21 luglio 2026 - La grandine è arrivata puntuale, proprio come annunciato dall'allerta meteo arancione diffusa nelle ore precedenti. Intorno alle 14.35 di oggi, martedì 21 luglio, Fano è stata investita da un violento temporale accompagnato da chicchi di grandine grandi come grosse ciliegie mature, raffiche di vento e pioggia torrenziale. Per circa venti minuti, fino alle 14.55, l'acqua è caduta con un'intensità tale da mettere in difficoltà perfino le caditoie dei terrazzi, incapaci in alcuni casi di smaltire la quantità d'acqua riversatasi sulla città. I dati della centralina del Liceo Torelli. I numeri dell'Osservatorio meteorologico del Liceo Torelli confermano la violenza del fenomeno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fano sotto la grandine, chicchi come ciliegie e raffiche fino a 60 Km/h

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