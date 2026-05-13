Pioggia grandine e raffiche fino a 60 km h | oltre 10 mila fulmini lunedì sulla Lombardia

Lunedì la Lombardia ha subito un forte temporale con oltre 10 mila fulmini che hanno attraversato il cielo. La pioggia ha portato accumuli fino a 50 millimetri, mentre alcune grandinate hanno raggiunto dimensioni notevoli. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 60 kmh, causando probabilmente disagi e danni nella regione. La giornata ha visto condizioni meteorologiche molto intense e variabili.

Oltre 10 mila fulmini, accumuli di pioggia totali che hanno raggiunto i 50 millimetri, grandinate anche di grosse dimensioni e raffiche di vento con punte massime fino a 60 kmh. Questo il report della rete di monitoraggio di Arpa Lombardia elaborato dagli esperti della direzione tecnica Monitoraggi e Prevenzione del Rischio Naturale dell’Agenzia sulle precipitazioni che hanno colpito la Lombardia lunedì scorso. L’intensa perturbazione che ha investito la regione a inizio settimana ha provocato infatti la formazione di temporali, anche violenti, su buona parte del territorio. La causa è da ricercarsi in un centro di bassa pressione sull’Europa centro-settentrionale legato alla discesa di un fronte di aria fredda di origine artica.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Tanti tuoni ma non ho notizie di grandine...qui ci sono state forti raffiche di vento e qualche goccia di pioggia e basta x.com

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