Maltempo al Nord-Est violenti temporali e grandinate | raffiche fino a 80 km h e chicchi di 4 centimetri

Nel tardo pomeriggio e in serata, il Nord-Est ha subito violenti temporali accompagnati da grandinate e raffiche di vento fino a 80 kmh. La grandine ha raggiunto i 4 centimetri di diametro, colpendo principalmente Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni intense hanno causato danni e disagi nella regione, con molte strade allagate e alberi abbattuti.

Il peggioramento annunciato è arrivato. Nel tardo pomeriggio e nella serata di oggi violenti temporali hanno interessato il Nord-Est, con i fenomeni più intensi concentrati tra Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le celle temporalesche hanno portato piogge intense, forti raffiche di vento e grandinate di notevole intensità, come previsto dagli esperti per questa fase di instabilità. Raffiche fino a 80 kmh e piogge intense. Uno dei temporali più violenti si è sviluppato a sud di Trento, dove sono state registrate raffiche di vento intorno agli 80 chilometri orari, in particolare nella zona di Rovereto. Piogge abbondanti hanno interessato anche Trento, Belluno e numerosi centri alpini e prealpini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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