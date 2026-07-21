Fakir se il problema è psichiatrico… | Lepore colata di fango sulla polizia

Il sindaco di Bologna ha partecipato alla manifestazione a sostegno di Abderrahim Fakir, abbracciando la nipote dopo il suo appello alla piazza. Fakir aveva dichiarato: “Se il problema è psichiatrico…”. Nel corso della manifestazione, sono stati rivolti attacchi alla polizia, con critiche rivolte anche alla gestione dell’evento. La famiglia ha chiesto rispetto, verità e giustizia.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha partecipato alla manifestazione per Abderrahim Fakir, affiancando la famiglia e abbracciando la nipote Yossra dopo il suo appello alla piazza: "Rispetto, verità, giustizia. Non vendetta". Da quel palco, però, il primo cittadino ha scelto di concentrare le sue critiche sulle istituzioni e, indirettamente, sull'operato delle forze dell'ordine. Di fatto in un'intervista a Repubblica, rilasciata nelle stesse ore in cui gli agenti erano bersaglio degli antagonisti, ecco che arriva la stoccata alle forze dell'ordine e al governo. Lepore ha parlato di "un grande silenzio" da parte della politica nazionale e ha... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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