Negli ultimi tempi si sono moltiplicati i video online che mostrano atti di ostilità nei confronti delle forze di polizia, alimentando un fenomeno di diffamazione sistematica. Questi contenuti, spesso diffusi senza filtri, contribuiscono a minare la percezione pubblica dell’autorità e a diffondere un’immagine negativa delle forze dell’ordine. La tendenza si inserisce in un quadro più ampio di attacchi che vanno oltre le singole intemperanze, coinvolgendo strategie di delegittimazione che interessano l’intero sistema di sicurezza.

I già penosi riflessi violenti di una cronaca urbana degradata e le isolate intemperanze di chi vive ai margini del patto sociale stanno lasciando spazio a un fenomeno ben più sinistro e profondo: la metodica decostruzione dell’autorità. Ogni insulto scagliato sul volto di un agente a Milano, ogni minaccia filmata e data in pasto ai social a Roma, non è che un rintocco nel rintanarsi dello Stato dinanzi alla tracotanza dell'inciviltà. Questa eclissi del rispetto non nasce dal nulla. Trova un terreno fertile e pericoloso in una certa regia politica. Quando esponenti delle istituzioni, come Ilaria Salis, scelgono di porsi non già come garanti dell'ordine, ma come paladini di un antagonismo che flirta con l’illegalità e l’occupazione, il messaggio che filtra nelle piazze è devastante: la divisa come bersaglio di una presunta “resistenza”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Polizia, boom di video "anti-sbirri": la "manina" che getta fango sulla polizia

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FIGLIODIEGO DIVENTA UN BULLO MARANZA E TRATTA MALE TUTTI..

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